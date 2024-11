"Dopo 14 anni finalmente conosciamo la verità": comincia così Antonio Vassallo all'indomani dei quattro arresti nell'inchiesta per la morte del padre. Tra le 4 persone finite in manette, tutte accusate di concorso in omicidio con l’aggravante mafiosa, c’è anche il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. Secondo gli inquirenti avrebbe tentato di depistare le indagini.