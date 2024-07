Val di Susa, corteo No Tav assedia i cantieri

Ancora tensioni in Valle di Susa intorno al Tav. Oggi la marcia No Tav "contro lo sfruttamento dei territori" e "contro il genocidio in Palestina" si è trasformata in un vero e proprio assedio ai cantieri della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Dal migliaio di partecipanti alla camminata si sono staccati nugoli di incappucciati che hanno preso di mira, da diversi punti, i fortini presidiati dalle forze dell'ordine nelle località di Chiomonte e San Didero. Fitto il lancio di pietre, biglie d'acciaio, bombe carta e fuochi d'artificio.