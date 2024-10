Ultras Milano, perquisita anche la casa di Emis Killa

Da Fedez a Emis Killa. Da Lazza a Tony Effe ma anche Cancun e Guè Pequeno. Sono i rapper che avevano rapporti con Luca Luci, il capo ultra milanista, che si trova attualmente in carcere. Nessuno è indagato. Gli investigatori, inoltre, hanno effettuato una perquisizione nella casa di Emis Killa. Il cantante aveva in casa quasi 40 mila euro in contanti, sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente e un taser. Soldi e «armi» sono state sequestrate dagli agenti della squadra Mobile.