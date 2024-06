Udine, aveva tentato di sedare una rissa: morto 50enne giapponese

Era intervenuto per sedare una rissa, è morto in ospedale a Udine pochi giorni dopo. Shimpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni, era stato colpito da un pugno mentre cercava di separare alcuni giovani. Un gruppo di ragazzi stava inseguendone un altro e Tominaga li ha invitati alla calma: uno di loro ha reagito sferrandogli un pugno in volto e facendolo cadere sul marciapiede, dove l'impatto con il selciato gli ha provocato gravi lesioni alla testa. Ferite che sono state fatali. Ora l'aggressore, Samuele Battistella, 20 anni, di Mareno di Piave, è sotto accusa per omicidio preterintenzionale.