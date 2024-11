Ucraina, ucciso da una bomba un volontario italiano

Massimiliano Galletti, 59 anni, è morto a Kiev lunedì scorso, dopo essere stato ferito un mese fa da schegge di un colpo di "Rpg", lancia granate portatile anti carro. A ricordarlo sui social è stata la figlia Aurora: "Sei volato via da eroe per me e per tutte le persone che hai salvato in questi anni". Galletti, marchigiano di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), non era un foreign fighter ma svolgeva servizio di assistenza ai combattenti al fronte in una località non distante dalla capitale ucraina. Nelle retrovie, dove operava, il colpo fatale di granata e la morte dopo un mese di coma in ospedale.