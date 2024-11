Ucciso nel Napoletano, "il 17enne fermato ha problemi psichiatrici"

Acquisita agli atti la perizia psichiatrica del 2022 del reo confesso dell'omicidio di Santo Romano. Dal suo legale la linea sul 17enne definito sulle carte "socialmente pericoloso". Che aggiunge: "Il mio assistito ha dichiarato che un oggetto, forse una pietra, è stato lanciato contro la sua auto da Santo Romano, e questo è ripreso anche dalle telecamere". Ma la famiglia della vittima non ci sta e lasciano parlare l'avvocato: "I genitori non accettano che il figlio Santo passi come aggressore".