11 aprile 2024 20:33

Uccise ladro nel Lodigiano, oste assolto anche in appello

di Beatrice Bortolin

Assolto anche in secondo grado, perché il fatto non costituisce reato. Ha gli occhi commossi, mentre parla della fine di un incubo, Mario Cattaneo, l'oste di 73 anni della provincia di Lodi che, la notte tra il 9 e il 10 marzo del 2017, imbracciò un fucile e sparò a uno dei ladri che si erano introdotti nel cortile del suo ristorante, uccidendolo. L'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni per eccesso di legittima difesa, definendo quanto accaduto un esempio di giustizia fai-da-te.