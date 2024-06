Gli investigatori continuano a visionare i video registrati dalle telecamere dislocate lungo la costa di Posillipo mentre gli uomini della capitaneria di porto ispezionano le imbarcazioni attraccate nei moli del golfo di Napoli. Vanno avanti le indagini per identificare il natante killer che ha travolto e"ucciso Cristina Frazzica, la giovane di uscita in mare in kayak con un amico