Turetta non tornerà più in aula, sentenza a dicembre

Potrebbe essere stata l'unica volta di Turetta in aula. La sentenza è attesa il 3 dicembre. Certo, il memoriale di 80 pagine scritto durante i lunghi mesi del carcere non pare aver derubricato l'immagine del killer impietoso che ha massacrato l'ex fidanzata con 75 coltellate. Dagli ultimi dettagli trapelati, riporta il Corriere della Sera, "ci saranno almeno tra le 15mila e le 20mila foto nella galleria del mio cellulare", è una delle dichiarazioni di Turetta. Giulia, aggiunge, "non era preoccupata o infastidita da questo". Foto che il reo confesso ha continuato a scattare fino al giorno dell'omicidio della giovane, avvenuto sabato 11 novembre. "Ho scattato diverse foto a noi o solo a Lei, ma non c'è niente di strano in questo", continua Turetta.