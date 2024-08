Scuola, la proposta di aprire a ottobre per il caldo

Alcuni sindacati e associazioni, visti i cambiamenti climatici in corso e il forte caldo che ha caratterizzato i mesi estivi, chiedono al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di cambiare il calendario scolastico e iniziare a ottobre. Per valutare i benefici della proposta - sostenuta anche dall’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori - è stato chiesto un parere scientifico a pediatri e pedagogisti. Mentre restano molto scettici i presidi, numerose associazioni di genitori fanno notare come tre mesi di chiusura delle scuole siano già troppi.