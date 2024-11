Trieste, il sindaco a Piantedosi: "Portate via un po' di migranti"

"Datemi una mano, portate via un po' di gente, come avete fatto a Lampedusa". È l' appello lanciato dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza al ministro degli Interni Matteo Piantedosi. "Siamo pieni di extracomunitari in centro città". Mancano gli alloggi e loro vivono intorno alla stazione o accampati su vecchi materassi, tra topi, fango e immondizia nell'area di Porto Vecchio. Si parla ormai di emergenza umanitaria.