24 maggio 2024 20:23

Treviso, niente Divina Commedia per due alunni musulmani

di Paolo Brinis

Due famiglie musulmane chiedono di esentare i loro figli dallo studio della Divina Commedia perchè mette Maometto all'inferno. La professoressa le accontenta, sostituendo solo per loro il Sommo Poeta con il Boccaccio. Accade in una scuola media di Treviso, in una classe dell'ultimo anno.