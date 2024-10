Trentino, orso ferisce fungaiolo: per Provincia l'esemplare è da abbattere

Aggressione di un orso a un fungaiolo nei boschi di Bleggio Superiore in località Rango, in Trentino. Un uomo, un operaio comunale di origini piemontesi, 33 anni, stava andando da solo a funghi, quando improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. Caduto a terra, l'orso si è rivolto verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe e ferendolo alla schiena e alle braccia prima di allontanarsi. L'uomo è tornato a piedi fino al paese più vicino da dove ha dato l'allarme. "I reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all'identificazione del carnivoro al fine di procedere alla rimozione, come previsto dal Pacobace per gli orsi pericolosi", informa la Provincia.