Tremiti, nessuna maestra disposta a trasferirsi: niente scuola per 7 bambini

Nonostante le scuole abbiano riaperto in Puglia il 16 settembre, sette bambini di tre anni delle isole Tremiti sono costretti a rimanere a casa. Infatti, nell'arcipelago non si riesce a trovare una maestra per la scuola dell'infanzia: le due insegnanti a cui era stato assegnato l'incarico hanno entrambe rifiutato il trasferimento. Una questione non nuova: la meta, presa d'assalto dai turisti nei mesi estivi, a settembre si svuota, tanto che la scuola dell'infanzia è rimasta chiusa dal lontano 2003. Il 2024-2025 doveva essere l'anno della riapertura.