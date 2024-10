Traversetolo, Chiara sul primo bimbo: "Ho provato a scuoterlo, non respirava, l'ho messo nel giardino"

"Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino". È quanto dice Chiara - ai domiciliari (anche se la procura chiede la custodia in carcere) in relazione alla morte dei due suoi neonati, partoriti a circa un anno di distanza e trovati sepolti nel giardino della sua villetta a Traversetolo, in provincia di Parma - rispondendo alle domande degli investigatori sulla nascita del primo bambino durante l'interrogatorio del 10 settembre. A riportare le dichiarazioni della 21enne è la Gazzetta di Parma.