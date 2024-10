Trapani, i gradini gli impediscono di fare il biglietto: disabile multato sul treno

"Ho cercato di andare a comprare il biglietto in biglietteria, ma c'erano i gradini". Per questo motivo Andrea Licari, apicoltore in sedia a rotelle e con la sclerosi multipla, ha chiesto di acquistare il titolo di viaggio direttamente in treno. Voleva tornare a casa, dopo un incontro di lavoro, da Mazara del Vallo a Marsala, nel Trapanese. E mai si sarebbe aspettato di ricevere una multa a bordo. Le barriere architettoniche non sono state ritenute un buon motivo per il solerte controllore, mentre Trenitalia ha riconosciuto l'errore nell'applicazione del sovrapprezzo.