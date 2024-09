Tivoli, travolta sulle strisce: l'ipotesi della gara tra auto

È stata centrata in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali da un'auto che poi è fuggita via lasciandola immobile sull'asfalto. Lo schianto è stato fortissimo e Daniela Circelli, imprenditrice di 39 anni è morta sul colpo. Il tragico investimento, forse causato da una corsa fra auto, è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Tiburtina a Tivoli Terme, alle porte di Roma. La donna era da sola in quel momento e stava attraversando sotto una fitta pioggia quando è stata presa in pieno dalla macchina. Inutili per lei i soccorso da parte del personale sanitario del 118. Tra le ipotesi che l'imprenditrice sia stata travolta durante una corsa fra auto. Sarebbero stati notati, infatti, due veicoli arrivare a forte velocità: uno l'avrebbe evitata e l'altro no.