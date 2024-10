Timori per il Ghetto ebraico a Venezia

La situazione in Medio Oriente e le recenti manifestazioni di stampo antisemita hanno portato a "un innalzamento" delle misure di sicurezza nell'area del Ghetto ebraico di Venezia - il più antico d'Europa - e nel riguardo di altri possibili obiettivi sensibili in città. Le forze dell'ordine - Guardia di finanza ed esercito - presidiano il quartiere 24 ore su 24, come avviene ormai da anni. Le comitive di turisti attraversano campo di ghetto novo accompagnati dalle guide, in apparenza nulla è cambiato rispetto al passato, ma basta un trolley abbandonato nelle fondamenta al di là del ponte, per far temere il peggio