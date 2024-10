Terrorismo, un arresto a Bergamo per proselitismo sul web

Nell'ambito di un'inchiesta antiterrorismo tra Bergamo e Brescia un giovane è stato arrestato per "attività di proselitismo sul web" a Bergamo. È un ventiduenne di origini egiziane che attraverso la rete faceva propaganda in nome dell'Islam. Ora è in carcere ma gli agenti della Digos di Brescia e Bergamo in queste ore stanno effettuando perquisizioni a casa del giovane. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato intenzionato a passare all'azione. In particolare aveva messo nel mirino una chiesa nel centro di Bergamo