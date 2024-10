Stupro a Bolzano, revocato il permesso di soggiorno all'arrestato

Il Questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso nei confronti del 40enne pachistano, accusato di aver violentato una ragazzina di 14 anni nel quartiere Casanova a Bolzano, un decreto di revoca del permesso di soggiorno e un decreto di espulsione dal territorio italiano. L'uomo, che ora si trova in carcere, era arrivato in Italia diversi anni fa e si era stabilito a Varese, poi era andato a vivere a Verona, dove risulta tuttora residente, e recentemente era venuto a Bolzano per lavoro. La ragazzina per ora non è ancora stata risentita in Procura. Per salvaguardare la sua identità non verranno resi noti dettagli su dove viveva e perché era alla pensilina dell'autobus nel quartiere Casanova, dove è successa la violenza.