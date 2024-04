11 aprile 2024 20:58

Strage Suviana, a Bologna è il giorno della rabbia

di Rita Ferrari

Hanno sfilano in migliaia a Bologna per la manifestazione indetta da Cgil e Uil. Lavoratori e lavoratrici di tutte le età, chiamati in piazza dalla strage di Suviana e uniti in un grido di rabbia contro le morti sul lavoro.