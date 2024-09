Strage Paderno, il profilo del 17enne che ha ucciso padre, madre e fratello

Giocava a pallavolo in una squadra di Limbiate, nell'Hinterland milanese e tra pochi giorni avrebbe cominciato l'ultimo anno del liceo scientifico: una passione, quella per i numeri, che l'aveva portato fino ai campionati internazionali di giochi matematici. "Il mio Eistein", lo aveva definito la madre in un post. Stranamente, però, a giugno era stato rimandato proprio in matematica. Ma quell'esame di riparazione, ha detto, non c'entra niente col pensiero cupo, quell'istinto feroce che muto covava da giorni.