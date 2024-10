Strage Mottarone, si ricomincia

Tutto da rifare. Ripartirà da zero il processo per la tragedia del Mottarone dove il 23 maggio 2021 il crollo della cabina numero 3 della funivia causò 14 vittime. Dopo due ore di camera di consiglio il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Verbania, Rosa Maria Fornelli, ha deciso di restituire il fascicolo alla Procura annullando quanto fatto negli ultimi 10 mesi, cioè dal 17 gennaio quando si era celebrata la prima udienza. Ora sarà la stessa Procura a dover chiedere di fissare una nuova udienza preliminare davanti a un nuovo giudice. Il 18 giugno, la procura di Verbania aveva chiesto sette rinvii a giudizio.