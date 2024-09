Strage familiare a Nuoro, l'omicida si è accanito sulla moglie

Dolore e silenzio a Nuoro. Diecimila persone sono sfilate per le vie della città nel ricordo di Giusi Massetti, dei figli Martina e Francesco, uccisi mercoledì scorso da Roberto Gleboni, il padre di famiglia, che dopo aver sparato anche a sua madre e a un vicino di casa, si è tolto la vita. I fiori, la preghiera e una fiaccolata commossa dal tardo pomeriggio fino al tramonto, ha riunito la città attorno ai familiari delle vittime.



Dalle autopsie, intanto, è emerso che Gleboni si è accanito in modo particolare sulla moglie. Le indagini degli inquirenti proseguono. Tra i possibili moventi anche problemi economici. Una casa ereditata da Giusi e venduta in vista dell'acquisto di un'abitazione più grande. Soldi che ora gli investigatori cercano, passando al vaglio i conti correnti della coppia. La madre di Giusi lancia invece un appello al web: basta commenti e foto sui social. Ho un nipote da proteggere e tutelare.