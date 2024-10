Strage di Erba, i giudici: "Per la revisione del processo manca una nuova prova"

Strage di Erba, la richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile "sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l'ammissione". È la conclusione a cui sono giunti i giudici della corte d'appello di Brescia che hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che condannò la coppia all'ergastolo per la strage di Erba