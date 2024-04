Stop a numero chiuso a Medicina, il no dei camici bianchi

di Roberta Fiorentini

'Nettamente contrario' l'Ordine dei medici: 'Non è una norma di buon senso, significa che tra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno posto di lavoro. Produrremo solo disoccupati', dice all'Ansa il presidente Anelli.