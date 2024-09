Sparatoria a Bari, l'ipotesi di una lite tra clan mafiosi

L'ipotesi della lotta tra clan mafiosi dietro la morte di una ragazza di 19 anni, Antonia Lopez, uccisa da colpi di pistola durante una lite tra due gruppi di giovani al Bahia beach di Molfetta, in provincia di Bari. Tre i feriti. Tra loro anche il 20enne Eugenio Palermiti, aspirante boss di una famiglia mafiosa di Japigia. "È stato un inferno", dicono i testimoni. La vittima è nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato nel rione San Girolamo di Bari il 29 settembre 2021. Il delitto fu compiuto da uomini che avrebbero agito per conto dei clan Capriati di Bari vecchia e Parisi-Palermiti del quartiere Japigia, in lotta con gli Strisciuglio che controllavano San Paolo e San Girolamo.