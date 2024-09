Smartphone vietato agli under 14, la petizione dei pedagogisti

Una petizione, diventata virale, per chiedere di vietare lo smartphone ai minori di quattordici anni e i social network agli under 16. E tra i firmatari non ci sono soltanto esperti dell'età evolutiva, ma anche attori, musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo. A lanciarla è stato il centro pedagogico per la gestione e l'educazione dei conflitti e, nel giro di poche ore, ha già superato le cinquemila firme, tra cui quelle di Paola Cortellesi, Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Edoardo Leo.