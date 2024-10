Sicilia, si aggrava l'emergenza siccità: anche a Palermo acqua razionata

Sembra un’immagine dei tempi passati: una nonna lava il grembiule della nipotina nel lavatoio di Papardura, ad Enna. A casa non c'è acqua. Il video - diventato virale - è la testimonianza di una emergenza idrica che sembra non voler finire. Cresce l’allarme in Sicilia e sono sempre più frequenti le proteste dei cittadini ormai esasperati: a Enna la Procura ha aperto un’inchiesta sulla gestione della crisi e sui servizi. qui l'acqua arriva ogni 6 giorni ed e stato fondato un comitato "Senz'acqua".