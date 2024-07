Siccità e incendi le piaghe dell'estate

Sono nove gli incendi divampati in Sicilia. Tre a Catania, due ad Agrigento, tre a Caltanissetta, uno a Palermo. Roghi anche nella Capitale: l'ultimo a Roma nord vicino al Parco della Torricella, con le fiamme hanno lambito il centro abitato. Gravissima la situazione in Sardegna. E' stato spento il pauroso incendio che da due giorni imperversava su tre fronti nei dintorni di Nuoro e che si è avvicinato pericolosamente alle case. Più di 800 gli ettari andati in fumo secondo la stima aggiornata. E anche la siccità non dà tregua, in particolare al Sud.