Il giallo di Sharon Verzeni: dalle passeggiate serali all'ultima telefonata

L'avevano già notata camminare di sera in queste vie strette e poco frequentate di Terno d'isola, nella bergamasca. Un'abitudine che Sharon Verzeni avrebbe preso su consiglio di una dietista, come ha raccontato il padre Bruno. Anche lunedì la 33enne è uscita tardi, dopo mezzanotte, per una passeggiata. Ha percorso poco più di 900metri, poi è stata accoltellata. Almeno 6 fendenti che non le hanno lasciato scampo. Con le ultime forze è riuscita a chiamare I soccorsi: "Aiuto", ha urlato. Dalle case vicine in pochi hanno sentito le sue grida disperate. Adesso è caccia all'assassino.