Sharon Verzeni, l'angolo cieco della telecamera: tutte le ipotesi

A quattro settimane dall'omicidio di Sharon Verzeni non c’è ancora stata una vera svolta nelle indagini. Anche oggi i carabinieri hanno convocato alcuni residenti di via Castegnate per ascoltarli e raccogliere eventuali testimonianze: finora le persone sentite come "informate sui fatti". Chi ha accoltellato per quattro volte Sharon la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi però non ha ancora un volto né un nome: le telecamere hanno avuto un ruolo chiave nell'indagine per ricostruire quante persone ci fossero poco prima dell'una di quella notte nella zona attorno al delitto, ma non per risalire all'assassino.