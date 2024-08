Sharon, riprese le ricerche dell'arma del delitto

Seconda giornata di ricerche a Terno d'Isola per cercare di trovare l'arma del delitto o altri reperti utili alle indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, a distanza di un mese non ancora irrisolto. Questa mattina le ispezioni con il metal detector sono ripartite dai campi intorno alla villetta di via Merelli, dove Sharon viveva con il compagno Sergio Ruocco, ancora sotto sequestro. Proprio da qui la 33enne uscì a piedi per una camminata la sera tra il 29 e il 30 luglio scorsi, fino ad arrivare in via Castegnate dove poi fu accoltellata da un killer ancora ignoto.