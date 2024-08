Scuole paritarie, in Sicilia irregolari 40 corsi su 45

Un elenco impietoso: 40 corsi su 45 già revocati o da revocare in ben 20 scuole superiori paritarie della Sicilia. E dietro i risultati dell'ispezione dell'assessorato siciliano all'istruzione con l'ufficio scolastico regionale, vi sarebbero anche i grandi classici del triste fenomeno dei diplomifici. Studenti mai andati in aula a lezione, gente che faceva tre anni in uno. E, ancora, esami di maturità o di idoneità farlocchi, svolti senza essere presenti, o perlomeno leggeri così da far passare tutti.