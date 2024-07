Scuola, Valditara: "Stop a cellulari anche per scopo didattico"

Passo indietro a scuola. Il digitale viene messo da parte. I cellulari restano a casa. Già da settembre via agli smartphone, anche per scopi didattici. Il ministero dell'Istruzione e del Merito dice stop all'uso dello smartphone in classe, anche per scopo didattico. Il ministro Giuseppe Valditara ha già firmato le circolari che mettono nero su bianco le nuove disposizioni in vigore già dal prossimo anno scolastico. Tablet e computer dovranno essere utilizzati esclusivamente sotto la guida del docente, mentre i telefoni in aula saranno banditi, in particolare per gli alunni più piccoli.