Scuola al via, la prima campanella suona in Alto Adige

Al via l’inizio dell’anno scolastico con la prima campanella suonata stamattina per gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Lunedì 9 settembre toccherà a quelli di Trento e poi via via le altre regioni, fino al 16 settembre. Dalla riforma del sistema scolastico 4+2 per sviluppare il ponte tra scuola e lavoro, al voto in condotta, fino al divieto degli smartphone in aula, sono tante le novità in arrivo per ragazzi e insegnanti.