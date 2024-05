20 maggio 2024 22:54

Scosse Campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "Popolazione stanca e spaventata"

"Abbiamo tutti avvertito la scossa, c'è da mantenere la calma, la gente è arrabbiata, preoccupata, giustamente dopo un anno di sciame sismico, ma siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti e non nascondiamo nulla". Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni a Tgcom24, dopo le ultime"scosse nei Campi Flegrei, intervallate da quella di magnitudo 4.4 delle 20.10, che ha creato panico in molti.