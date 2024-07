Scampia, l'ultimo abbraccio alle tre vittime del crollo

Circa trecento persone si sono date appuntamento a Scampia per i funerali delle tre vittime del crollo del ballatoio della Vela Celeste. Decine di palloncini in volo verso il cielo e l'applauso della folla, ma anche urla e pugni sulle bare in segno di dolore, hanno caratterizzato la cerimonia funebre, celebrata dall'arcivescovo Domenico Battaglia. "Ci troviamo qui in questa periferia della nostra città, periferia spesso simbolo di tutte le periferie non solo della nostra città ma del nostro paese, periferia che purtroppo oggi diventa il centro dell'attenzione di tutti non per la sua rinascita, ma perché ancora una volta l'odore della morte e della paura pervade le sue vie e i cuori dei suoi abitanti", ha detto mons. Battaglia nell'omelia.