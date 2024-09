Sassari, bimbo di 10 anni muore al campetto di calcio schiacciato da porta

Un bambino è morto mentre stava giocando a calcio con due compagni di squadra nel campo sportivo Meledina, a Ozieri, nel Sassarese, quando - secondo le prime ricostruzioni - una porta di calcio gli è caduta addosso. Per il piccolo di soli 10 anni, non c'è stato scampo: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Il bimbo è morto sotto agli occhi dei genitori e dei presenti, attoniti e sotto shock per quanto accaduto.