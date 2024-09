San Vittore, 18enne morto carbonizzato in cella

Nel carcere di San Vittore, a Milano, un detenuto di 18 anni, Joussef Moktar Loka Baron, è morto carbonizzato in seguito a un incendio divampato nella cella nel quale si trovava insieme a un altro detenuto. Lo rende noto la Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il compagno di cella del detenuto, che non è rimasto ferito. Un'ipotesi tecnica necessaria per procedere con tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l'autopsia sul corpo del giovane.