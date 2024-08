San Felice a Cancello, proseguono le ricerche dei due dispersi

Proseguono senza sosta in località Talanico, nel comune di San Felice a Cancello (Caserta), le operazioni di ricerca di madre e figlio dispersi dalla sera del 27 agosto. Il dispositivo dei vigili del fuoco è composto da nucleo Gos (Gruppo Operativo Speciale), in azione con escavatori, nucleo cinofilo, soccorritori fluviali alluvionali, esperti in topografia e droni dotati di termocamera. I due dispersi sono Agnese Minieri, 74 anni, e il figlio Giuseppe Guadagnino, 41 anni, travolti da una colata di fango mentre erano a bordo di un Apecar, mezzo poi ritrovato dai soccorritori ma senza traccia degli occupanti.