San Candido, si cerca il movente del duplice omicidio

Non è ancora chiaro il movente di quanto successo a San Candido, quasi al confine con l'Austria, ma tutto potrebbe essere partito da una lite con il padre disabile novantenne. Dopo Ewald Kuhbacher, 49 anni, ex guardia giurata ed ex panettiere, ha compiuto la strage. Ha ucciso l'anziano, la vicina, che forse aveva cercato di intervenire, e infine se stesso. Secondo le prime testimonianze, il killer faceva una vita appartata e aveva un carattere schivo. Il padre, ex guardia forestale in pensione, era più conosciuto dal vicinato. La donna finita coinvolta aveva 50 anni, era una dipendente comunale e madre di tre figli.