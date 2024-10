Rozzano, convalidato il fermo per l'assassino di Manuel

"Quando ho incrociato quell'uomo al buio, ho pensato di rapinarlo". È un passaggio dell'interrogatorio reso al gip Domenico Santoro da Daniele Rezza, il 19enne fermato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano (Milano), che ha confessato il delitto. Lo ha riferito il suo difensore. Il legale, che "per motivi personali" ha rinunciato al mandato, ha detto che "Rezza per un'ora e mezza ha spiegato tutto nel dettaglio", aggiungendo però che "non ha fornito alcuna motivazione alla sua improvvisa idea di rapinare il 31enne". Il gip ha quindi confermato il fermo e disposto il carcere per il 19enne, accusato di omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi di rapina impropri aggravata. Il giudice ha riconosciuto inoltre il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.