Roma, zio difende il nipote durante una lite con coetaneo: ucciso a coltellate

Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato l'aggressore, tutto è nato da una lite tra due quindicenni: il nipote della vittima e il figlio dell'arrestato. Tra i due adulti, intervenuti in difesa dei ragazzi, ci sarebbe stata poi una colluttazione sfociata nell'accoltellamento.