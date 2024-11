è fuggita e ha chiamato i carabinieri Roma, una 12enne accoltella compagno a scuola

La ragazzina avrebbe detto di aver agito così perché il giovanissimo, che non è in gravi condizioni, avrebbe riferito all'insegnante di averla vista copiare un compito in classe. Dopo la fuga ha chiamato in lacrime i carabinieri