Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere Simone Borgese, il 39enne ai domiciliari con l'accusa di stupro che potrebbe copmparire presto davanti al gip per l'udienza di convalida dell'arresto. La Procura è intenzionata a presentare appello al Riesame per chiedere un aggravamento della misura cautelare, ritenendo insufficiente la detenzione domiciliare.