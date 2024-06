Sei in condotta, il minimo necessario all'ammissione agli esami, e 6 giorni di sospensione, commutati, vista la fine della scuola, in corsi di formazione"al Telefono Rosa. È il provvedimento preso dal consiglio di classe in accordo con la"dirigente del liceo Visconti di Roma dopo il caso della "lista delle conquiste", affissa nell'ultima ora di scuola sulla porta di una classe da sei maturandi.