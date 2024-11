Proteste studentesche, scatta l'allarme per la sicurezza

Sale l'allarme per il dilagare degli episodi di violenza sulle piazze, avvenute durante le proteste studentesche. A Torino 19 poliziotti in ospedale, intossicati dal cloro dopo il lancio di un ordigno rudimentale, il manichino del ministro dell'istruzione Valditara dato alle fiamme, blindati della polizia presi d'assalto. È arrivata subito la condanna da parte del premier Meloni: ""Inaccettabili scene di violenza e caos a opera dei soliti facinorosi, la mia totale solidarietà agli agenti feriti". Per la leader dem, Elly Schlein, "la violenza è intollerabile, così come la strumentalizzazione politica della violenza".