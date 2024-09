Protesta nel carcere di Regina Coeli a Roma, incendiati alcuni materassi

Disordini nel carcere romano di Regina Coeli. Alcuni detenuti dell'ottava sezione si sono rifiutati di tornare in cella e per protesta hanno dato fuoco ad alcuni materassi. La situazione è poi tornata sotto controllo. "Sarebbero state fatte esplodere alcune bombolette dei fornelli da campeggio comunemente in uso per cucinare e preparare vivande con la vandalizzazione degli ambienti", afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.