Processo di Erba, dopo il no alla revisione la famiglia Castagna chiede il silenzio

Dopo la decisione della Corte d'Appello che ha negato la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, considerati gli autori della strage di Erba, tornano a parlare i parenti delle vittime. I fratelli Giuseppe e Pietro Castagna chiedono di riprendere una "vita normale". La verità, dice Pietro ripostando un video con l'immagine delle vittime della sua famiglia, "è stata ribadita per l'ennesima volta. Gente senza scrupoli né morale guardi questo video e ci chieda scusa. Chiedete scusa al piccolo Fefè, a Raffaella, a nostra madre Paola, alla signora Valeria, al signor Mario, a Elena e Andrea, a nostro padre, a Beppe e a me. A tutti noi".